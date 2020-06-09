Almanya Kupası yarı final mücadelesinde Bölgesel Lig ekiplerinden Saarbrücken ile Bundesliga'nın köklü ekibi Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.Hermann-Neuberger-Stadion'da oynanan karşılaşmayı Leverkusen 3-0 kazanarak finale adını yazdıran taraf oldu.Mücadelenin 11. dakikasında Moussa Diaby eşitliği bozan isim olurken 19. dakikada Alario'nun golüyle Leverkusen ilk yarıyı iki farklı önde tamamladı.58. dakikaya gelindiğinde Karim Bellarabi'nin golü farkı üçe çıkardı ve turu Bayer Leverkusen'e getirmeyi başardı. Mücadelede Türk asıllı Alman oyuncu Kerem Demirbay ise yaptığı 2 asistle maçın en konuşulan isimlerinden oldu.Bu sonuçla Bayer Leverkusen finale adını yazdırırken turnuvanın sürprizi olan Bölgesel Lig takımı Saarbrücken elenmekten kurtulamadı. Leverkusen'in finaldeki rakibi Bayern Münih - Eintracht Frankfurt mücadelesi belirleyecek.