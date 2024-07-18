Leverkusen, Terrier'i açıkladı!

Almanya Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen, kadrosunu Martin Terrier ile güçlendirdi.
Leverkusen, Rennes forması giyen Terrier'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Alman ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Rennes'e bonuslarla birlikte 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Rennes'e 2020'de imza atan Terrier, Fransız temsilcisinde çıktığı 141 maçta 51 gol attı ve 24 asist yaptı.
Leverkusen, Rennes forması giyen Terrier'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Alman ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Rennes'e bonuslarla birlikte 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Rennes'e 2020'de imza atan Terrier, Fransız temsilcisinde çıktığı 141 maçta 51 gol attı ve 24 asist yaptı.
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