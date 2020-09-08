Leverkusen, Schick'i transfer etti!

Bayer Leverkusen, Roma takımından forvet oyuncusu Patrik Schick'i 26.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bayer04.de
Leverkusen, Schick'i transfer etti!
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08 Eylül 2020 20:54
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, Roma takımından forvet oyuncusu Patrik Schick'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Schick ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Alman basınında çıkan haberlerde, Leverkusen'in Çekyalı milli oyuncu için bonuslarla birlikte 29 milyon avro transfer ücreti ödeyeceği öne sürüldü.

Schick, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Leipzig ile ligde çıktığı 22 maçta 10 kez ağları sarsmıştı.



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