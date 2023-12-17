Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen evinde Dino Toppmöller'in yönetimindeki Eintracht Frankfurt'u konuk etti.
BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leverkusen 3-0 kazanırken goller; 14. dakikada Victor Boniface, 51. dakikada Jeremie Frimpong ve 57. dakikada Florian Wirtz'den geldi.
Bu sonuçla birlikte ligdeki namağlup serisini sürdüren Leverkusen 39 puanla liderliğini sürdürürken, Frankfurt 21 puanla 8. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen evinde Bochum'u konuk ederken, Frankfurt sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.
BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leverkusen 3-0 kazanırken goller; 14. dakikada Victor Boniface, 51. dakikada Jeremie Frimpong ve 57. dakikada Florian Wirtz'den geldi.
Bu sonuçla birlikte ligdeki namağlup serisini sürdüren Leverkusen 39 puanla liderliğini sürdürürken, Frankfurt 21 puanla 8. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen evinde Bochum'u konuk ederken, Frankfurt sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.
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