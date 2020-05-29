Leverkusen Havertz'le 3 puana uzandı

Bundesliga'nın 29. haftasının açılış maçında Bayer Leverkusen, Freiburg'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Leverkusen Havertz'le 3 puana uzandı
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29 Mayıs 2020 23:29
Bundesliga'nın 29. haftasının açılış maçında Freiburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Schwarzwald-Stadion'da oynanan karşılaşmayı Bayer Leverkusen 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Leverkusen'e galibiyeti getiren tek golü 21 yaşındaki genç yıldız Kai Havertz kaydetti.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen 56 puana yükselirken Freiburg ise 38 puanda kaldı.

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