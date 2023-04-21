Leverkusen farklı skorla yarı finalde

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Bayer Leverkusen, Saint-Gilloise'yu 4-1 yendi ve toplamda 5-2'lik skora ulaşarak yarı finale yükseldi.

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Leverkusen farklı skorla yarı finalde
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21 Nisan 2023 00:03
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Bayer Leverkusen, deplasmanda Belçika ekibi Saint-Gilloise'yu ağırladı.

Lotto Park'ta oynanan maçı Leverkusen 4-1 kazanarak toplamda 5-2'lik skora ulaştı ve yarı finale adını yazdırdı.

Karşılaşmada Leverkusen 2. dakikada Moussa Diaby'nin golüyle öne geçti, 38'de Bakker farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı konuk ekip 2-0 önde tamamladı. 61'de Frimpong takımının üçüncü golünü atarkan Terho, Saint Gilloise adını farkı ikiye indirdi. 79. dakikaya gelindiğinde ise Hlozek maçın skorunu 4-1 olarak tayin etti.

Bayer Leverkusen, yarı finalde Roma - Feyenoord maçının galibiyle eşleşecek.

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