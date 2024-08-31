Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki maçta Leverkusen 2-0 öne geçti ancak kazanan 3-2 ile Leipzig oldu.



Bayer Leverkusen, 38'de Jeremie Frimpong ve 45'te Alejandro Grimaldo ile 2-0'ı buldu. Leipzig, 45+7'de Kevin Kampl ile devreye 2-1 ile gitti.



Leipzig, ikinci yarıda Lois Openda'nın 57 ve 80'de attığı gollerle sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.



Bundesliga'da geçen sezon namağlup şampiyon olan Leverkusen, bu sezon ilk mağlubiyetini ikinci haftada aldı.



Bu sonucun ardından Leverkusen, 3 puanda kaldı. Leipzig, 6 puana yükseldi.



Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Leverkusen, Hoffenheim deplasmanına gidecek. Leipzig, sahasında Union Berlin'i ağırlayacak.





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