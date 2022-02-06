Almanya Bundesliga'da 21. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen'i konuk etti.



Signal Iduna Park'ta oynanan müsabaka, Leverkusen'in 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada kendi kalesine Akanji, 20. dakikada Wirtz, 28. dakikada Andrich, 53. dakikada Tah ve 87. dakikada Diaby kaydetti. Dortmund'un sayıları ise 16. dakikada kendi kalesine Frimpong ve 90+1. dakikada Tigges'ten geldi.



Bu sonucun ardından Leverkusen, üst üste 3. galibiyetini aldı. Dortmund ise 3 maç aradan sonra mağlup oldu.



Leverkusen, gelecek hafta Stuttgart'ı konuk edecek. Dortmund ise Union Berlin deplasmanına gidecek.





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