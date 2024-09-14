Leverkusen deplasmanda farka koştu!

Almanya Bundesliga 3. hafta maçında Bayer Leverkusen, deplasmanda Hoffenheim'i 4-1 mağlup etti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Leverkusen deplasmanda farka koştu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2024 18:26
Almanya Bundesliga 3. hafta maçında Bayer Leverkusen, deplasmanda Hoffenheim ile karşılaştı. PreZero Arena'da oynanan maçı Lecerkusen 4-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Martin Terrier, 30 ve 75. dakikalarda Victor Boniface, 72. dakikada ise penaltıdan Florian Wirtz kaydetti.

Hoffenheim'in tek golü 37. dakikada Mergim Berisha'dan geldi.

Son şampiyon Leverkusen, 3. haftanın ardından puanını 6'ya çıkardı. Hoffenheim ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Leverkusen, Wolfsburg ile karşılaşacak. Hoffenheim ise Union Berlin ile oynayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery