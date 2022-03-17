Leverkusen'den Wirtz için rekor talep! 150 milyon

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, birçok Avrupa devinin listesinde yer alan genç yıldızı Florian Wirtz için 150 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Leverkusen'den Wirtz için rekor talep! 150 milyon
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17 Mart 2022 18:18
Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih gibi devleri peşine takan Florian Wirtz için kulübü Bayer Leverkusen'den rekor bir talep geldi.

Bild'in haberine göre Alman ekibinin, genç oyuncu için 150 milyon euroluk bir rakam belirlediği ve birçok kulüp için bu transferin çıkmaza girdiği ifade edildi.

Haberde Wirtz'in Real Madrid'in 2023 kadro planlamalarının içinde yer aldığı ancak kulübün bu isteğinin transferi zorlaştırdığı kaydedildi.

Real Madrid'in yanı sıra Barcelona, Bayern Münih ve Manchester United'ın da oyuncuyu yakından izlediği aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlıkla uzun süre sahalardan uzak kalacak olan 18 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon çıktığı 31 maçta, 10 gol ve 14 asist yaptı.

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