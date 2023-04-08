Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bayer Leverkusen sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki maçı Leverkusen 3-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Amine Adli, 34. dakikada Moussa Diaby ve 90+5. dakikada Serdar Azmoun attı. Frankfurt'un tek golü 74. dakikada Djibril Sow'dan geldi.



Bayer Leverkusen, bu galibiyetle ligde arka arkaya 5. galibiyetini aldı.



Bu sonucun ardından Bayern Leverkusen, ligde 43 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt, 41 puanda kaldı.



Leverkusen, gelecek hafta Wolfsburg deplasmanına gidecek. Ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet alamayan Frankfurt ile Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ