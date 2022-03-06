Leverkusen'den Diaby için 100 milyon euro'luk talep!

Bayer Leverkusen, Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin bonservisi belirledi: 100 milyon euro!



İngiliz basınında yer alan haberde; Suudi yatırımcılar kulübü satın aldıktan sonra önemli transferler gerçekleştiren Newcastle United'ın, yaz aylarında takıma yeni yüzler katmak istediği, bu futbolculardan birinin de Moussa Diaby olduğu belirtildi.



İngiliz ekibinin, Diaby için 60 milyon euro ödemeye hazır olduğu vurgulanırken, Bayer Leverkusen'in ise kapıyı 100 milyon euro'dan açtığı ifade edildi.



Bu sezon Bayer Leverkusen'de etkileyici bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki Diaby, 31 maçta 15 kez fileleri sarstı.





İLGİLİ VİDEO