Leverkusen'den 150 milyon euroluk talep!

Bayer Leverkusen, devlerin radarında olan Florian Wirtz'in bonservisini belirledi.



Bild'de yer alan habere göre; Alman ekibi, genç oyuncunun bonservis rakamını 150 milyon euro olarak belirledi.



ALMAN EKİBİNİ İSTEYEN YILDIZLAR



Haberde Leverkusen'in Arsenal, Bayern Münih, Manchester City ve Real Madrid'in takip ettiği oyuncudan ciddi bir bonservis kazanmak istediği yazıldı.



HAVERTZ SONRASI REKOR



Leverkusen, oyuncuyu 150 milyon euroya satması halinde kulüp rekorunu kıracak. Bir önceki rekor, 80 milyon euro bonservisle Chelsea'ye Transfer olan Kai Havertz'a ait.



21 yaşındaki Wirtz, Leverkusen kariyerinde 189 maça çıkarken 61 gol ve 57 asist yaptı.



