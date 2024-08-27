Leverkusen'de ayrılık kararı: Tah

Bayer Leverkusen'in önemli isimlerinden biri olan Jonathan Tah, takımdan ayrılmak istiyor.



AYRILIK KARARINI BİLDİRDİ



Sky'da yer alan habere göre, 28 yaşındaki futbolcu, gelecek yıl bitecek sözleşmesini uzatmayacağını ve ayrılmak istediğini kulübe bildirdi.



Bayer Leverkusen ise alman savunma oyuncusunu gelecek yıl bonservissiz kaybetmemek adına Tah'ı transferin son günlerinde satmayı planlıyor. Xabi Alonso'nun ekibi, 28 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro bonservis bekliyor.



ADI GEÇEN TAKIMLAR



Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Tah'ın adı Barcelona ve Bayern Münih ile anılıyor.



2015'ten bu yana Leverkusen'de oynayan Jonathan Tah, Alman ekibinde çıktığı 355 maçta 14 gol attı ve 12 asist yaptı.





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