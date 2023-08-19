Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Bayer Leverkusen sahasında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.
Bayer Leverkusen, 24. dakikada Jeremie Frimpong ile öne geçti. Jonathan Tah, 35. dakikada skoru 2-0'a taşıdı. Leipzig'de Dani Olmo 39. dakikada farkı bire indirdi.
Bayer Leverkusen, soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gitti.
Ev sahibi ekip, Florian Wirtz'in 64. dakikada attığı golle durumu 3-1 yaptı. Leipzig'te yeni transfer Lois Openda 71'de skoru 3-2 yaptı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Leverkusen, ilk haftada sahasında Leipzig'i 3-2 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Leverkusen, sezonu 3 puanla açtı. Leipzig, ilk haftada puan alamadı.
Bayer Leverkusen, gelecek hafta Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Leipzig sahasında Stuttgart'ı konuk edecek.
Bayer Leverkusen, 24. dakikada Jeremie Frimpong ile öne geçti. Jonathan Tah, 35. dakikada skoru 2-0'a taşıdı. Leipzig'de Dani Olmo 39. dakikada farkı bire indirdi.
Bayer Leverkusen, soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gitti.
Ev sahibi ekip, Florian Wirtz'in 64. dakikada attığı golle durumu 3-1 yaptı. Leipzig'te yeni transfer Lois Openda 71'de skoru 3-2 yaptı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Leverkusen, ilk haftada sahasında Leipzig'i 3-2 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Leverkusen, sezonu 3 puanla açtı. Leipzig, ilk haftada puan alamadı.
Bayer Leverkusen, gelecek hafta Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Leipzig sahasında Stuttgart'ı konuk edecek.