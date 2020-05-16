Levent Yamanel kimdir, ne doktoru, nerelidir?

HAVADA ASILI KALMIYOR



Virüsün havada asılı kalmadığını ifade eden Yamanel, koronavirüsün toz parçacıklarına tutunmadığını, tüberküloz gibi mikropların havada asılı kaldığını ama koronavirüsün öyle bir mikrop olmadığını, damlacığın içinde olup ve hasta bir bireyin öksürük, hapşırık ya da konuşmasıyla saçılan COVID-19 denilen bir damlacık enfeksiyonu olduğunu, cansız yüzeylerde bir süre yaşayabildiğini, bu nedenle her zaman elleri mutlaka 20 saniye sabunlu su ile yıkanmasını tavsiye ettiklerini söyledi.





Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel içinde bulunduğumuz günlerde ismi çokça aratılan isimlerden. Levent Yamanel kimdir? Levent Yamanel nerelidir? Levent Yamenel ne doktoru? sorularının yanıtının burada bulabilirsiniz. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı. Prof. Dr. Yamanel, sabah mesaiye 07.30'da başladığını belirterek, "İlk olarak tıbbi kıyafetlerimi giyiyorum. Sonra ellerimi su ve sabunla yıkıyorum. Yoğun bakıma girmeden maske ve bonemi takıyorum.Adı Soyadı : H. Levent YAMANELÜnvanı : Prof. Dr.Bölümü : İç Hastalıkları (Yoğun Bakım)Eğitimi : Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (1992)Uzmanlık Eğitimi/Alanları: İç Hastalıkları (Gülhane Tıp Fakültesi 1999)Yoğun Bakım (Gülhane Tıp Fakültesi 2016)Çalıştığı Kurumlar: SBÜ, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İç Hastalıkları Yoğun Bakım ÜnitesiGATA İç Hastalıkları AD, Yoğun Bakım BDGATA Acil Tıp ADGATA İç Hastalıkları ADHava Ulaştırma Grup Komutanlığı/AnkaraHava Radar Mevzi Komutanlığı/Perşembe/OrduTürkiye'de artış hızı kırıldı Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüsün dünyada artış hızı devam ederken, Türkiye'de bu hızın kırıldığını söyledi. Prof. Dr. Yamanel, "Yoğun bakıma giren hasta sayısı, kaybettiğimiz hasta sayısı azalıyor. Bunun iki sebebi var; birincisi ilaçlara erken dönemde başlıyoruz ve hastaları hızlı tespit ediyoruz" dedi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. Yamenel, koronavirüsün dünyada artış hızı devam ederken, Türkiye'de artış hızının kırıldığına dikkat çekerek, "'Ülkemizde artış hızında bir azalma oldu. Artış hızı da yavaşladıkça hem yoğun bakıma giren hasta sayısı hem de kaybettiğimiz hasta sayısı azalıyor. Yoğun bakım sayısının ve ölüm oranlarının az olması çok önemli ve bizim için çok olumlu. Vaka artış oranına göre yoğun bakıma giren hasta sayımız aynı oranda artmıyor. Daha az sayıda vaka yoğun bakıma girmiş oluyor ve daha az sayıda bir kaybımız oluyor" dedi.