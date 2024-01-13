Levent Tüzemen: 'Yüzünü gizleyerek hakemlik olmaz'

Spor yazarı Levent Tüzemen, hakem hatalarıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.



A Spor'da konuşan Tüzemen, "Zorbay Küçük İstanbul'a dönüşte gözlük, şapka takmış ve ağzını kapatmış tanınmamak için. Bu ruh halinde hakemler maç yönetirse bu lig gidemez." ifadelerini kullandı.



İŞTE LEVENT TÜZEMEN'İN SÖZLERİ



"Zorbay Küçük İstanbul'a dönüşte gözlük, şapka takmış ve ağzını kapatmış tanınmamak için. Bu ruh halinde hakemler maç yönetirse bu lig gidemez. Sayın Cumhurbaşkanının bu işe el koyması lazım. Bu doğru bir gidiş değil. Türkiye'yi spor üzerinden sokağa çekmeye çalışıyorlar. Bak uyarıyorum, taraftarları birbirine sokmaya çalışıyorlar. Bu insanlar bunun hesabını versinler. Korkarak, saklanarak, yüzünü gizleyerek hakemlik yapamazsın. Seni bir gün kenarda kıstırırlar. "Bunlara nefes aldırmayın" dediğinden beri hakemler bu halde. İsmet Arzuman'ın yaptığı açıklama milattır abi. Böyle bir şey olmaz. İsmet Arzuman, meşhur Anelka pozisyonunun dördüncü hakemi. Yardımcı hakemine karışma diyor. Raporlarda var. Bildiğim için söylüyorum, benim arşivimde de var. Bu yaptığı açıklama ilginç."



