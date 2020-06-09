"TERİM UZMAN, OKAN BURUK AYRI"

"MHK'NIN BU KARARI ÇOK RİSKLİ"

Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ve MHK'nin yardımcı hakemleri evlerinden getirme kararını yorumladı."Fikstüre baktığımız zaman Başakşehir ve Sivas'ın daha şanslı olduğunu görebiliriz. Trabzonspor ve Galatasaray, 5 maçını dışarıda oynarken güçlü rakiplerle karşılaşacaklar. 4 takımın kadrolarına baktığımız zaman şampiyonluk görmüş oyuncu sayısı en fazla Galatasaray'da. Bu oyuncular final haftalarını nasıl oynayacağını iyi biliyorlar.""Fatih Terim tam bir strateji uzmanı. Hüseyin Çimşir, Okan Buruk ve Rıza Çalımbay'ın tecrübesizlikleri dezavantaj. Ancak Okan hocayı bir kenara ayırıyorum. Okan Buruk, Galatasaray ekolünden yetiştiği ve Terim ile şampiyonluklar yaşadığı için zirve yarışlarının nasıl geçeceğini iyi bilir. Ben bu yarışın Başakşehir ile Galatasaray arasında geçeceğini düşünüyorum.""MHK hakemler konusunda yanlış bir uygulama yaptı. Sadece maçları yönetecek orta hakemleri Riva'da toplamak, yardımcı hakemleri evden maçlara getirmek virüs ortamında çok riskli. Eğer EURO 2020 oynansaydı turnuvanın hakemleri İstanbul'da bir otelde toplanacaktı ve o hakemler maçlara İstanbul'dan gidip gelecekti.MHK tüm hakemleri bence EURO 2020 modeli gibi İstanbul'da kampa almalıydı. Ayrıca gözlemciler maçları evlerinde izleyip rapor tutacakmış. Son derece yanlış. Bence 8 maçlık gözlemciyi kaldırsınlar ya da bir kontenjan ayarlayıp maçlara yollasınlar. Öğrendiğim bir bilgiye göre de çok gözlemcinin evinde dekoder yokmuş."