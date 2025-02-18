Levent Tüzemen: 'Yabancı hakem utanç'

Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun iki başkanı Riva'ya davet etmesini değerlendiren Tüzemen, "Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu sadece iki kulübü değil, bütün kulüpleri Riva'ya çağırmalıydı. Tartışmalar sadece Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanmıyor. Bütün kulüplere dostluk ve sevgi çağrısı yapılmalıydı." ifadelerini kullandı. [Editör Notu: Dursun Özbek, TFF'nin davetine gitmeyeceğini açıklamıştı]
Derbi için yabancı hakem gündemini ve gündeme gelen isimlerden biri olan Slavko Vincic ismini değerlendiren Levent Tüzemen, "Slavko Vincic diye bir adam, tanıyor musunuz bunu siz? 2020 yılında skandala karışmış bir hakem, o alemin içerisinde ne düşünüyorsan var. Kim kapatmış üstünü, Ceferin kapatmış. Ceferin'in vatandaşı, UEFA dosyayı kapatmış. Siz bunu empoze etmeye çalışıyorsunuz. Bunu empoze etmeye çalışan bir zihniyet var. Türk hakemlerinin arkasında durmuyorsunuz. Bu iki takım buraya kadar Türk hakemleri ile geldi. Derbilerde de geldi. Neden birden tek maçı için yabancı istiyorsunuz? Oyunun kuralı böyle değişmez. Sezonun başında, "Derbileri yabancı hakem yönetecek" dersiniz. Ona da karşıyım. Her şeyi yerli ve milli yapan bir devlet içerisinde derbiyi milli bir hakem yönetmeyecek, dışarıdan bir hakem getirecek. Utanç verici bir davranış biçimi bu." sözlerini sarf etti.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun iki başkanı Riva'ya davet etmesini değerlendiren Tüzemen, "Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu sadece iki kulübü değil, bütün kulüpleri Riva'ya çağırmalıydı. Tartışmalar sadece Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanmıyor. Bütün kulüplere dostluk ve sevgi çağrısı yapılmalıydı." ifadelerini kullandı. [Editör Notu: Dursun Özbek, TFF'nin davetine gitmeyeceğini açıklamıştı]
Derbi için yabancı hakem gündemini ve gündeme gelen isimlerden biri olan Slavko Vincic ismini değerlendiren Levent Tüzemen, "Slavko Vincic diye bir adam, tanıyor musunuz bunu siz? 2020 yılında skandala karışmış bir hakem, o alemin içerisinde ne düşünüyorsan var. Kim kapatmış üstünü, Ceferin kapatmış. Ceferin'in vatandaşı, UEFA dosyayı kapatmış. Siz bunu empoze etmeye çalışıyorsunuz. Bunu empoze etmeye çalışan bir zihniyet var. Türk hakemlerinin arkasında durmuyorsunuz. Bu iki takım buraya kadar Türk hakemleri ile geldi. Derbilerde de geldi. Neden birden tek maçı için yabancı istiyorsunuz? Oyunun kuralı böyle değişmez. Sezonun başında, "Derbileri yabancı hakem yönetecek" dersiniz. Ona da karşıyım. Her şeyi yerli ve milli yapan bir devlet içerisinde derbiyi milli bir hakem yönetmeyecek, dışarıdan bir hakem getirecek. Utanç verici bir davranış biçimi bu." sözlerini sarf etti.