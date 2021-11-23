Levent Tüzemen: 'Uğurlu'da Galatasaray nefreti var'

Sabah spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın hakemlere gösterdiği tepkiyi yorumladı. Tüzemen'in yorumunun tamamını Sabah gazetesini satın alarak okuyabilirsiniz.
İşte Levent Tüzemen'in değerlendirmeleri:
"Halil Umut Meler atandığında MHK'nin seçimini doğru bulmuştum ama yanıldım. VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile beraber Meler, derbinin sonucuna direkt etki etti.
Kerem'e yapılan hareket fauldü, Diagne'nin attığı gol, faul ise Berkan'a yapılan hareket de penaltıydı. Bence Meler'in aklı, bugün yöneteceği Şampiyonlar Ligi maçındaydı. Başkan Burak Elmas tepki göstermekte yerden göğe kadar haklı. MHK'ler değişse de sistem çürümüş olduğu için hatalar engellenemiyor. Yaşar Kemal Uğurlu Sabah'a verdiği bir röportajda hakemlere kızdığı için hakem olduğunu söylemişti.
Galatasaray maçlarında kurallara göre değil duygularına göre karar veriyor. Yani Uğurlu'nun içinde bir Galatasaray nefreti var.
MHK, sistemi değiştiremez, bu tür peşin hükümlü ve yetersiz hakemler temizlenmezse kulüpler bağırmaya devam eder. 3 puanlı sistemde Galatasaray'ın şampiyonluk yarışından koptuğunu düşünmüyorum. Geçmişte F.Bahçe 11 puan geriden gelip şampiyon olmuştu."
İşte Levent Tüzemen'in değerlendirmeleri:
"Halil Umut Meler atandığında MHK'nin seçimini doğru bulmuştum ama yanıldım. VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile beraber Meler, derbinin sonucuna direkt etki etti.
Kerem'e yapılan hareket fauldü, Diagne'nin attığı gol, faul ise Berkan'a yapılan hareket de penaltıydı. Bence Meler'in aklı, bugün yöneteceği Şampiyonlar Ligi maçındaydı. Başkan Burak Elmas tepki göstermekte yerden göğe kadar haklı. MHK'ler değişse de sistem çürümüş olduğu için hatalar engellenemiyor. Yaşar Kemal Uğurlu Sabah'a verdiği bir röportajda hakemlere kızdığı için hakem olduğunu söylemişti.
Galatasaray maçlarında kurallara göre değil duygularına göre karar veriyor. Yani Uğurlu'nun içinde bir Galatasaray nefreti var.
MHK, sistemi değiştiremez, bu tür peşin hükümlü ve yetersiz hakemler temizlenmezse kulüpler bağırmaya devam eder. 3 puanlı sistemde Galatasaray'ın şampiyonluk yarışından koptuğunu düşünmüyorum. Geçmişte F.Bahçe 11 puan geriden gelip şampiyon olmuştu."