Levent Tüzemen: 'Tsunami gibi çöktü'

Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi.
Galatasaray'ın bu hamlesini spor yazarı Levent Tüzemen, A Spor'a değerlendirdi.
Levent Tüzemen yaptığı yorumda, "Galatasaray, Fenerbahçe'ye müthiş bir çalım attı. Galatasaray çok büyük iş başardı. Fenerbahçe'ye imza atmasını beklerken, Florya'dan içeri girdi. " ifadelerini kullandı.
Tüzemen ayrıca, "Galatasaray bu transferin ardından Fenerbahçe'ye psikolojik üstünlük yarattı. Adeta tsunami gibi çöktü. Erden Timur tam bir transfer sihirbazı çıktı." şeklinde konuştu.
Galatasaray'ın bu hamlesini spor yazarı Levent Tüzemen, A Spor'a değerlendirdi.
Levent Tüzemen yaptığı yorumda, "Galatasaray, Fenerbahçe'ye müthiş bir çalım attı. Galatasaray çok büyük iş başardı. Fenerbahçe'ye imza atmasını beklerken, Florya'dan içeri girdi. " ifadelerini kullandı.
Tüzemen ayrıca, "Galatasaray bu transferin ardından Fenerbahçe'ye psikolojik üstünlük yarattı. Adeta tsunami gibi çöktü. Erden Timur tam bir transfer sihirbazı çıktı." şeklinde konuştu.