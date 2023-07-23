Levent Tüzemen: "Tsunami gibi çöktü"

Galatasaray'ın transferini açıkladığı Wilfried Zaha'yı spor yazarı Levent Tüzemen değerlendirdi. İşte sözleri...

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Levent Tüzemen: 'Tsunami gibi çöktü'
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23 Temmuz 2023 17:40
Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi.

Galatasaray'ın bu hamlesini spor yazarı Levent Tüzemen, A Spor'a değerlendirdi.

Levent Tüzemen yaptığı yorumda, "Galatasaray, Fenerbahçe'ye müthiş bir çalım attı. Galatasaray çok büyük iş başardı. Fenerbahçe'ye imza atmasını beklerken, Florya'dan içeri girdi. " ifadelerini kullandı.

Tüzemen ayrıca, "Galatasaray bu transferin ardından Fenerbahçe'ye psikolojik üstünlük yarattı. Adeta tsunami gibi çöktü. Erden Timur tam bir transfer sihirbazı çıktı." şeklinde konuştu.

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