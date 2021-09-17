Levent Tüzemen: 'Tarih yeniden yazılacak'

Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra oynanacak olan Altay - Göztepe maçı öncesi Sabah Gazetesi'nde değerlendirmelerde bulundu.



İşte Tüzemen'in yorumları....



Altay-Göztepe karşılaşmaları İzmir için dev maç tadında olur... İki kulüp, ligde birlikte oynadıklarında birbirlerini geçme konusunda hep rekabet etmiştir. Geçmişte UEFA Kupası'nın adı, Fuar Şehirleri Kupası'ydı ve bu kupaya İzmir'i temsil eden takımlardan ligi en yukarda bitiren gidiyordu.



Bu rekabette Göztepe hep öndeydi, hatta Türkiye'nin Avrupa'da yarı final oynayan ilk takımı oldu. O sene F.Bahçe'nin de hocalığını yapan Aragones ve Arjantinli efsane Ayala'nın formasını giydiği Atletico Madrid'i Alsancak Stadı'nda 3-0 yendi ve tüm Avrupa'ya sesini duyurdu. Ben de bu maçı açık tribünde canlı izledim.



TRİBÜNDE YER BULUNMAZ!

Göztepe ve Altay uzun süre Süper Lig hasreti yaşadılar. Eğer pandemi koşulları olmasaydı, tribünlerde yer bulamazdınız. Göztepe-Altay rekabeti İzmir için Fenerbahçe- Galatasaray rekabeti kadar önemlidir. Keşke maç Altay'ın Bornova'daki stadında değil de Atatürk Stadı'nda oynansaydı.



Pandemi şartlarıyla 30 bin kişi izlemeye gelirdi. Bu rekabetin en önemli isimleri Mustafa Denizli, Ayfer Elmastaşoğlu, Tanzer Sencer, Miço Mustafa, Taytay Mustafa ve Vosvogen Aytekin gibi isimler Altay adına hep öne çıktı. Göztepe'de rahmetli olan Kestane lakaplı kaptan Gürsel, İngiliz Nevzat, Bombacı Halil, Ali Artuner'in yanı sıra hâlâ hayatta olan Buldozer Fevzi bu rekabete damga vuran isimlerdi.



DENİZLİ BU REKABETİ İYİ BİLİR

Şimdi o dönemin en kıymetli ismi Mustafa Denizli, Altay'ın başında geçmiş günleri göz önünden geçirerek ezeli ve ebedi dostları Göztepe'yi evlerinde ağırlayacak. Bu iki kulübün ortaya koyacakları futboldan dilerim herkes mutlu olur, kazanan da Türk futbolu olur. Ayrıca Denizli bu rekabeti yakından bildiği için iki takımın da kazandığı halde camialarının ne kadar mutlu olacağını iyi bilir. Hatta İzmir'de oynanan bir Türkiye Kupası finalinde Altay ile Göztepe karşı karşıya gelmiş maç 2-2 bitmiş, Altay kupayı kurayla kazanmıştı. O mücadelede Denizli de vardı.



