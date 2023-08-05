Levent Tüzemen: "Rashica'yı mutlaka alın"

Spor Yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Levent Tüzemen: 'Rashica'yı mutlaka alın'
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05 Ağustos 2023 11:27
Spor Yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirme yaptı.

Tüzemen yaptığı değerlendirmede, "Yönetim, Rashica transferini mutlaka bitirmeli. Kosovalı yıldız, çalım becerisi yüksek, kuvvetli, savunmaya yardım etme özelliği fazla, gol atabilen ve en önemlisi gol ortaları yapabilen bir oyuncu. 2 Avrupa maçında da Sacha Boey, Rashica'nın eksikliğini hissetti." dedi.

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"Galatasaray'ın hücum gücü daha sahne almadı. Zaha, İcardi, Zaniolo forma giydiklerinde, bunlara Kerem Aktürkoğlu ve Mertens'i de katarsak şov gücü üst düzeyde olan bir hücum hattı izleyeceğiz.

Yönetim, Rashica transferini mutlaka bitirmeli. Kosovalı yıldız, çalım becerisi yüksek, kuvvetli, savunmaya yardım etme özelliği fazla, gol atabilen ve en önemlisi gol ortaları yapabilen bir oyuncu. 2 Avrupa maçında da Sacha Boey, Rashica'nın eksikliğini hissetti. Barış Alper, Zalgiris ile oynanan rövanş maçında belki etkisizdi ama kuvvetli ve mücadeleci yapısıyla Boey'e destek verdi.

"YETERLİ SAVUNMA DESTEĞİ BULAMADI"

Angelino'nun bölgesinden rakip pozisyon bulmayı denedi ve başarılı oldu. Çünkü Kerem içeri fazla girdiği için İspanyol sol bek, yeterli savunma desteğini bulamadı. 3 Avrupa maçına baktığımızda en iyi hücum hattı Fenerbahçe'de görünüyor. İsmail Kartal'ın elinde alternatifli bir kadro var. Beşiktaş ise sadece Aboubakar'a endeksli bir takım. Rebic'in formayı almasıyla birlikte Aboubakar da rahatlayacak, Beşiktaş da gol yollarında zenginleşecek."


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