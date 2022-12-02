Levent Tüzemen: 'Okan Hoca doğru söylüyor'

Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.



İŞTE LEVENT TÜZEMEN'İN SÖZLERİ



"Sosyal medyada doğruları yazan bir kesim çok az. Daha çok polemik yaratmak isteyenler, takipçi sayısını arttırmaya çalışanlar, çamur at izi kalsın politikası uygulayanlar, hatta ortalığı karıştırmak adına yalanı sakız gibi çiğneyen insanlar çoğunluğu oluşturuyor. Sosyal medyaya kafayı takarak yöneticilik ve teknik adamlık yapmaya çalışmak akıl karışıklığına yol açar.



"OKAN BURUK DOĞRU SÖYLÜYOR"



Okan Buruk'un 'Ben sokağa bakarım' açıklamasını doğru buluyorum. Galatasaray, son 3 haftada keyif veriyor ve taraftar da mutlu. Okan hoca sokağı gündeme getirirken aslında Galatasaray taraftarının düşüncelerini ve mutluluğunu vurgulamak istedi. Taraftarın mutluluğunu anlamak için Nef Stadı'nın tribünlerine bakmak gerekiyor. Eğer Galatasaray, evindeki maçlarını full seyirciye oynuyorsa bu sarı kırmızılıların başarılı olduğunu, Okan hocanın da takımla uyumlu hareket ettiğini gösteriyor"





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ