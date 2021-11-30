Levent Tüzemen: 'Mustafa Cengiz tarihte yerini alacaktır'

Levent Tüzemen, Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili konuştu.



Tüzemen: "Hayatta en önemli şey, dost biriktirmek ve büyük kitleler tarafından saygı görüp sevilmektir. Mustafa Cengiz, Galatasaray Başkanlığı döneminde gerçekten çok fazla dost biriktirmiş. Yoğun yağmur altındaki törene spor ve siyaset dünyasının önemli isimleri, eski başkanlar, yöneticiler, taraftarlar ve yoğun halk katılımı vardı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, cenazede yaptığı duygulu konuşması ile ön plana çıktı. Cenazede konuşulan en önemli konu şuydu: 'Yönetimler birbirleri ile kavga edebilir, insanlar eleştirilir ama cenazede olmak çok önemlidir.' Galatasaray'da Mustafa Cengiz'le yönetimi döneminde tartışma yaşayan birçok kişi de helalleşmek için törene katıldı. Mustafa Cengiz, Galatasaray'a büyük hizmetler etmiştir. Çalışması uğruna hayatını Galatasaray'a vermekten çekinmemiştir. Galatasaray tarihinde yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.





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