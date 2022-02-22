Levent Tüzemen: 'Morutan tercihi teknik değildi!'

Futbol yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçın ardından A Spor'da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



Alpaslan Öztürk'ün kadroya alınmaması üzerine konuşan Tüzemen, "Alpaslan tepki çekmesin diye kadroya alınmadı. Gerilimli bir maç olacağı için." dedi.



Olimpiu Morutan'ın oynamama sebebinin teknik bir tercih olmadığını dile getiren Levent Tüzemen, "Morutan da gelmedi. Onunla ilgili de bir iddia duydum. Rumen takımlarının kendi aralarında bir anlaşmazlık var. Galatasaray'ın ödemesinin kendilerine yapılmasını isteyen bir Rumen kulübü var. Problem olmasın diye oyuncuyu kurtarmak adına alınmadı kadroya. Teknik bir tercih değildi." ifadelerini kullandı.



Galatasaray Yönetimi'nin Oğulcan Çağlayan örneğini dikkate aldığını vurgulayan Tüzemen, "Oğulcan olayı gibi olmasın diye dikkat ediliyor. Rahmetli Mustafa Cengiz, "Üç avukat bize Rize ile bir problem olmadığını söyledi" demişti. Sonra öyle olmadı. Rize'yle Galatasaray'ın arası gerildi, Tahkim para ödemeyi şart koştu. Şimdi de Oğulcan kiralandı. Bu tezgaha düşmemek lazım. Morutan olayında da hassasiyet Oğulcan olayı gibi olmasın diye biliyorum. Galatasaray riske girmesin diye oynamadı." şeklinde konuştu.





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