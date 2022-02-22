Levent Tüzemen: "Morutan tercihi teknik değildi!"

Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaraylı Olimpiu Morutan için flaş bir yorum yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Levent Tüzemen: 'Morutan tercihi teknik değildi!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2022 01:48
Futbol yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçın ardından A Spor'da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Alpaslan Öztürk'ün kadroya alınmaması üzerine konuşan Tüzemen, "Alpaslan tepki çekmesin diye kadroya alınmadı. Gerilimli bir maç olacağı için." dedi.

Olimpiu Morutan'ın oynamama sebebinin teknik bir tercih olmadığını dile getiren Levent Tüzemen, "Morutan da gelmedi. Onunla ilgili de bir iddia duydum. Rumen takımlarının kendi aralarında bir anlaşmazlık var. Galatasaray'ın ödemesinin kendilerine yapılmasını isteyen bir Rumen kulübü var. Problem olmasın diye oyuncuyu kurtarmak adına alınmadı kadroya. Teknik bir tercih değildi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Yönetimi'nin Oğulcan Çağlayan örneğini dikkate aldığını vurgulayan Tüzemen, "Oğulcan olayı gibi olmasın diye dikkat ediliyor. Rahmetli Mustafa Cengiz, "Üç avukat bize Rize ile bir problem olmadığını söyledi" demişti. Sonra öyle olmadı. Rize'yle Galatasaray'ın arası gerildi, Tahkim para ödemeyi şart koştu. Şimdi de Oğulcan kiralandı. Bu tezgaha düşmemek lazım. Morutan olayında da hassasiyet Oğulcan olayı gibi olmasın diye biliyorum. Galatasaray riske girmesin diye oynamadı." şeklinde konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.