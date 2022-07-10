Levent Tüzemen: 'Hamza müthiş etki bıraktı'

Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Okan Buruk yönetiminde çıktığı ilk maçta Sturm Graz'a mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.



"OKAN BURUK'UN YERİNDE OLSAYDIM KAMPA GÖTÜRMEZDİM"



Bazı isimlerin takımdan gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Tüzemen, "Okan Buruk'un yerinde olsaydım kaliteleri olmayan Aytaç, Oğulcan, Ömer Bayram, Emre Kılınç ve Morutan gibi oyuncuları kampa götürmez, kendilerine "Kulüp arayın" derdim. Zaman kaybı bu isimler, vurdumduymaz halleriyle ve kaptırdıkları toplarla izleyenleri çıldırttı. ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın genç oyuncusu Hamza Akman için övgü yağdıran Levent Tüzemen şu ifadeleri kullandı:



"Keşke hücuma dikine jet hızıyla çıkan Hamza Akman ilk 11'de oynasaydı... Galatasaray'ın geleceği olacak Hamza müthiş etki bıraktı. Ali Turap Bülbül, Eren Aydın, Efe Akman ve Beknaz Almazbekov artık A takım içinde hep olmalı. Tecrübe kazanmış Emin Bayram pozisyon bilgisini geliştirmeli. Tek pasta Oğulcan'a golü attıran ve Aanholt'un golünde (Pozisyon ofsayt değil) pası veren Emre Akbaba ciddi katkı sağlayacaktır. Yürekten oynayan Abdülkerim'i çok beğendim. Galatasaray ilk 45'te iki şeyi doğru yaptı; 1-Topa hakim oldu. 2-Top rakibe geçtiğinde hemen baskı kurdu. Oyuna sonradan giren Ömer Bayram'a kaptanlığı hiç yakışmadı..."





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