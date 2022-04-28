Levent Tüzemen: 'Galatasaray, yeni Melo ve Fernando bulmalı'

Galatasaray hayal kırıklığı yaşadığı sezonun sonlarına gelirken spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray orta sahasına dikkat çekti.İşte Levent Tüzemen'in değerlendirmeleri.."Süper Lig'de 34 haftada orta sahası gol atamayan tek takım Galatasaray. Pulgar, Taylan ve Berkan gol atamadı. Gelecek yeni başkan ve yönetim 'bu orta saha ile devam ederiz' derse hayal kırıklığı yaşarlar. Fernando tipi bir orta saha oraya mutlaka alınması lazım. Bir değil 2 orta saha lazım Galatasaray'a.Galatasaray'ın orta sahaları Milli takımlarda oynuyor ama daha golleri yok. 'Paramız yok elimizdekilerle idare edeceğiz' derseniz hiçbir şey idare edemezsiniz.Galatasaray yeni Melo ve Fennando'sunu bulmalı artık."