Levent Tüzemen: 'Galatasaray tekli finalleri iyi oynar'

Spor yorumcularından ve yazarlarından Levent Tüzemen, Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa Finali öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte Levent Tüzemen'in değerlendirmesi:
"Bu maçta puan kaybı baskısı olmayacağı için taraftar baskısı olmayacağı için oyuncuların daha rahat olacağını ve skora etki edebilmek için oynayacaklarını düşünüyorum. Galatasaray'ın bu sezon Avrupa'da oynadığı maçların oyunculara güç kattığını ve mentalite olarak çok geliştiğini düşünüyorum. Manchester United ve Bayern Münih ile deplasmanda oynanan maçlar ve aynı şekilde iç sahada oynanan maçlarda gösterilen performanslar oyuncuların öz güvenlerini ve oyun bilgilerini yükseltti. Bu da bir final maçı ve Galatasaray tekli final karşılaşmalarını hep çok iyi oynamış ve %90'ını kazanmış bir takım. Yine Galatasaraylı oyuncuların bu zihinsel kalitelerini ve performanslarını sahaya yansıtacaklarına inanıyorum."
İşte Levent Tüzemen'in değerlendirmesi:
"Bu maçta puan kaybı baskısı olmayacağı için taraftar baskısı olmayacağı için oyuncuların daha rahat olacağını ve skora etki edebilmek için oynayacaklarını düşünüyorum. Galatasaray'ın bu sezon Avrupa'da oynadığı maçların oyunculara güç kattığını ve mentalite olarak çok geliştiğini düşünüyorum. Manchester United ve Bayern Münih ile deplasmanda oynanan maçlar ve aynı şekilde iç sahada oynanan maçlarda gösterilen performanslar oyuncuların öz güvenlerini ve oyun bilgilerini yükseltti. Bu da bir final maçı ve Galatasaray tekli final karşılaşmalarını hep çok iyi oynamış ve %90'ını kazanmış bir takım. Yine Galatasaraylı oyuncuların bu zihinsel kalitelerini ve performanslarını sahaya yansıtacaklarına inanıyorum."
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