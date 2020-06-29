Levent Tüzemen: 'Galatasaray şampiyon gibi oynadı'

Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Başakşehir ile Galatasaray arasında 1-1 berabere biten maçı köşesinde değerlendirdi. Tüzemen'in yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
İşte Levent Tüzemen'in satırları:
"G.Saray sahaya 11 kişi çıkıyorsa eksik değildir" diyen Terim'in öğrencileri Başakşehir'e karşı coşkulu, istekli, mücadele gücü yüksek ve tempolu oyun sergilediler. Hiçbir oyuncunun kafasında teslimiyetçilik yoktu. G.Saray oyuna hükmettiği gibi Başakşehir'e özellikle ilk yarıda etkili atak yapabilecek alanları bırakmadı. Ancak G.Saray'ın geliştirdiği tüm ataklarda golü yapabilecek oyuncu yoktu. Belhanda iki kez kaleye şut atmayı denemeyip, pas verince pozisyonlar öldü. Emre Akbaba, Mert'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda topun dibine girmeyi düşünmedi."
İSTEKLİ VE COŞKULU TEMPODAN VAZGEÇMEDİ
"Aleksic'in attığı golde yerini kaybeden Saracchi'nin büyük rolü vardı. G.Saraylı oyuncular geriye düşmelerine rağmen yenilgiden kurtulma adına maça başladıkları istekli ve coşkulu tempodan vazgeçmediler. Devşirme santrfor Onyekuru'nun karşı karşıya kaçırdığı golün ardından Emre Akbaba'ya golü attıran Saracchi hatasını da affettirdi."
GALATASARAY, ŞAMPİYON BİR TAKIM GİBİYDİ
"Terim, hep cesur hoca olmuştur. Lemina sakatlanınca 17 yaşındaki Emin Bayram'ı savunmaya monte etti. Terim keşke bu hamleyi ilk 11'de yapsaydı, Lemina'yı da orta sahada kullansaydı. Böylece G.Saray çok daha etkili bir takım olur, pas üstünlüğünü de yukarı taşırdı. Seri, bu sezon 3-1'lik F.Bahçe maçındaki gibi en iyi futbolunu Başakşehir'e karşı oynadı, arkadaşlarını bir maestro gibi yönetti. 1-1'den sonra yine oyunun hakimi G.Saray oldu. Özellikle Emre Akbaba'nın taşıyıp "Al da at" diye önüne bıraktığı topu, Onyekuru maalesef auta attı. G.Saray, Başakşehir'e karşı şampiyon bir takım gibi oynadı. Acaba G.Saray'ın eksikleri, Başakşehir'de olsaydı Okan Buruk'un oyuncuları, böyle cesur ve istekli oyun sergileyebilirler miydi? Yazılı ve görsel medyanın hakem hataları üzerinde yaptığı tespitler Ali Palabıyık'ın vicdanlı maç yönetmesine neden oldu."
İşte Levent Tüzemen'in satırları:
"G.Saray sahaya 11 kişi çıkıyorsa eksik değildir" diyen Terim'in öğrencileri Başakşehir'e karşı coşkulu, istekli, mücadele gücü yüksek ve tempolu oyun sergilediler. Hiçbir oyuncunun kafasında teslimiyetçilik yoktu. G.Saray oyuna hükmettiği gibi Başakşehir'e özellikle ilk yarıda etkili atak yapabilecek alanları bırakmadı. Ancak G.Saray'ın geliştirdiği tüm ataklarda golü yapabilecek oyuncu yoktu. Belhanda iki kez kaleye şut atmayı denemeyip, pas verince pozisyonlar öldü. Emre Akbaba, Mert'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda topun dibine girmeyi düşünmedi."
İSTEKLİ VE COŞKULU TEMPODAN VAZGEÇMEDİ
"Aleksic'in attığı golde yerini kaybeden Saracchi'nin büyük rolü vardı. G.Saraylı oyuncular geriye düşmelerine rağmen yenilgiden kurtulma adına maça başladıkları istekli ve coşkulu tempodan vazgeçmediler. Devşirme santrfor Onyekuru'nun karşı karşıya kaçırdığı golün ardından Emre Akbaba'ya golü attıran Saracchi hatasını da affettirdi."
GALATASARAY, ŞAMPİYON BİR TAKIM GİBİYDİ
"Terim, hep cesur hoca olmuştur. Lemina sakatlanınca 17 yaşındaki Emin Bayram'ı savunmaya monte etti. Terim keşke bu hamleyi ilk 11'de yapsaydı, Lemina'yı da orta sahada kullansaydı. Böylece G.Saray çok daha etkili bir takım olur, pas üstünlüğünü de yukarı taşırdı. Seri, bu sezon 3-1'lik F.Bahçe maçındaki gibi en iyi futbolunu Başakşehir'e karşı oynadı, arkadaşlarını bir maestro gibi yönetti. 1-1'den sonra yine oyunun hakimi G.Saray oldu. Özellikle Emre Akbaba'nın taşıyıp "Al da at" diye önüne bıraktığı topu, Onyekuru maalesef auta attı. G.Saray, Başakşehir'e karşı şampiyon bir takım gibi oynadı. Acaba G.Saray'ın eksikleri, Başakşehir'de olsaydı Okan Buruk'un oyuncuları, böyle cesur ve istekli oyun sergileyebilirler miydi? Yazılı ve görsel medyanın hakem hataları üzerinde yaptığı tespitler Ali Palabıyık'ın vicdanlı maç yönetmesine neden oldu."