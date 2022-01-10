Levent Tüzemen: "Fatih Terim, olayı büyütmek istemiyor"

Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri Levent Tüzemen değerlendirdi. İşte Tüzemen'in yorumları...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Levent Tüzemen: 'Fatih Terim, olayı büyütmek istemiyor'
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10 Ocak 2022 12:49
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Giresunspor mağlubiyeti ile başlayan Galatasaray'ı Levent Tüzemen Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi.

İşte Tüzemen'in Galatasaray için yorumları:

"Fatih Terim'in kendisine yabancı bir teknik adamın yardımcı olarak önerildiğini biliyorum. Bu konunun başkan tarafından kendisine iletildiğini de duydum. Terim emrivakileri sevmediği için 'Konudan haberim yok' diyerek bence olayı büyütmek istemiyor. Çünkü Galatasaray'ın ligde aldığı sonuçlardan başta Başkan Burak Elmas olmak üzere tüm yöneticiler hatta camia içerisinde güçlü isimler hiç memnun değil. Taraftar ligde oynanan oyundan mutlu değil. Hedeften uzak olmasına rağmen Giresun maçında tribünlere bir hayli kalabalık gelen Galatasaraylılar, takımı desteklemek adına her şeyi yaptı ama karşılığını alamadı. Kadro kalitesizliği taraftara 'Bu takım şu maçı kazanır' güvenini vermiyor. Ayrıca Fatih Terim'in Avrupa'da başarıyı gösteren oyun sistemini ligde ısrarla uygulamaması hem şaşırtıyor hem de tartışılıyor. Artık Terim'in Avrupa'daki oyun sistemini ligdeki takımına transfer etmesi lazım."


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