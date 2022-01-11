Levent Tüzemen: 'Fatih Terim ile Burak Elmas 10 gündür konuşmuyordu'

Galatasaray'da uzun süredir kaynayan kazan taştı; Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Sabah Gazetesi'nden Levent Tüzemen, konuyla ilgili görüşlerini ve detayuları paylaştı. İşte açıklamaları;



- Fatih Terim'e yapılanı doğru buluyor musunuz?

Levent Tüzemen: "Fatih Terim, Elmas'ın telefonlarını açmadı!"



"Başkan Burak Elmas ile Fatih Terim'in Galatasaraylı kimliklerini bir kenara koyarsak, Elmas seçilerek iktidara geldi ve Terim'i takımın başına atadı… Seçilmiş başkan olarak Burak Elmas'ın, Fatih Terim'den bir takım talepleri olması doğaldır. Takımın iyi çalışmadığı, oyuncuların fiziksel olarak yetersiz kaldığı, sezona iyi başlayan oyuncuların da performans olarak geriye gittiği tartışılıyordu. Terim'in, Avrupa'da 'Kompakt futbol' anlayışına göre planladığı oyun düzeninde Galatasaraylı oyuncular başarılı olup, gruptan namağlup lider çıktılar. Ama o oyuncular, ligde takımı yukarı taşıyamadılar. Terim'in de Avrupa'daki oyun anlayışını ısrarla lige yansıtmaması büyük başarısızlığı ortaya çıkardı. Yönetim, Terim'e destek olsun diye Florya'ya kişiler atadı ama Terim hepsini yolladı… En son Burak Elmas, takımın fiziksel gücünü yukarı çekmek adına birçok ismi önerdi, kabul görmedi, Domenec Torrent ismi, Terim'e önerildi ama yine olmadı.



"Başkan Elmas, Terim'e Sportif AŞ'de görev yapmasını önerdi ama Terim 'Ben oralarda olmayı istemem, sahada olmak isterim' diyerek teklife sıcak bakmadı. Başkana, Terim'in, 'Sportif AŞ'de çalışırım ama bugünkü maaşımı isterim' deyip demediğini sordum, hocanın para konuşmadığını söyledi. 10 gündür Terim ile Burak Elmas konuşmuyorlardı. Terim, pazar günü Başkan Elmas'ın telefonlarını açmadı, mesajlarına cevap vermedi. Dün sabah yapılan telefon görüşmesinden sonra bir araya geldiler. Başkan, Terim'e artık birlikte çalışmayacaklarını iletti ve yollar ayrıldı."









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