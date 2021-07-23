Levent Tüzemen'den Muslera tepkisi; 'Onları kınıyorum'

PSV maçında iki goldeki hataları ile öne çıkan Fernando Muslera'ya destek yağdı… 35 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi dün Instagram hesabından, "Şartlar ne olursa olsun bana destek veren taraftarımıza, hocam Fatih Terim'e, teknik heyete, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza ve Galatasaray'ın büyük ailesine çok teşekkür ederim. Bu, benim ve ailem için büyük anlam ifade ediyor" mesajını paylaştı.Bu sözlere ise iki meslektaşı hemen cevap vererek kötü gün dostu olduklarını gösterdiler. F.Bahçe'den Altay Bayındır ile Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır, Muslera'ya moral verdi.Burak Yılmaz, Melo, Telles, Diagne, Mariano gibi isimler de paylaşımları ile arkadaşlarını unutmadıklarını gösterdi. Ayrıca daha önce Beşiktaş forması da giyen ve yediği hatalı gollerle gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Karius da Fernando Muslera'ya destek mesajı paylaşanlardan biri oldu.Galatasaray Kulübü de sosyal medya hesaplarından Muslera'ya destek çıktı. Deneyimli eldivene 'Yanındayız' mesajı veren sarıkırmızılıların paylaşımı şöyle: "Kaptan, futbol hatalar oyunudur. Bugün yeni bir gün. Önümüzde kazanılacak daha çok maçlar ve kupalar var. Sana, takım arkadaşlarına ve hocamıza güveniyoruz."G.Saray tarihinde Muslera altın harflerle yerini alacak. Uruguaylı eldiven sadece kazandığı başarılarla ön plana çıkmadı, aile yaşamı, centilmenliği ile tüm spor dünyasının saygı duyduğu bir isim oldu. PSV maçında yediği hatalı iki golden dolayı Muslera'yı yerin dibine sokmaya çalışanlara şiddetle karşı çıkıyorum! İki meslektaşı Uğurcan ve Altay'ı, ağabeyleri sayılacak Muslera'ya verdikleri desteklerinden dolayı kutluyorum. Muslera, G.Saray tarihinde herhalde en çok kurtarış yapan kaleci olarak anılacaktır. Ama benim üzüldüğüm bir konu var… PSV maçında ilk goldeki hatasından sonra arkadaşları tarafından yalnız bırakılması büyük yanlıştı. Birçok oyuncu Muslera'nın kurtarışlarıyla şampiyonluk yaşadı, paralar kazandı. Doğrusu tüm oyuncuların -başta Arda Turan olmak üzere-, ilk golden hemen sonra takım halinde Muslera'ya koşmaları ve kucaklayıp moral vermeleri olurdu."