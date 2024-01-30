Levent Tüzemen'den Galatasaray yorumu: 'Sıra yönetimde'

Spor yazarlarından Levent Tüzemen, Galatasaray'ın evinde Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maçı Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde kaleme aldı.
İşte Tüzemen'in öne çıkan o açıklamaları....
"KAZANMA DUYGUSUNDAN HİÇ KOPMADI"
Bu galibiyet Galatasaray'ı zirve yarışında moral olarak yukarı çekerken psikolojik üstünlüğü de sürdürmesini sağladı. Barış'a pencere açıyorum… Genç oyuncu sahanın her yerine bastı. Mücadele ve kafa olarak kazanma duygusundan hiç kopmadı. Öyle bir gol attı ki G.Antepli oyuncular yere yığılırken G.Saray'ın yedek kulübesi dahil taraftarlar tam bir sevinç yumağı oluşturdu.
"ŞİMDİ SIRA YÖNETİMDE"
Şimdi sıra yönetimde. Transferleri Samsun maçına yetiştirmeliler. Çünkü Okan Hoca'nın iyi bir sağ beke ve iyi bir sol beke ihtiyacı var. Ayrıca Demirbay ile bu işin gitmeyeceğini görenler ve dile getirenler (İsimlerini vermiyorum) sahanın bir başka yıldızı Torreira'nın önüne oyunun iki yönünü de oynayan oyuncuyu mutlaka almalılar.
İşte Tüzemen'in öne çıkan o açıklamaları....
"KAZANMA DUYGUSUNDAN HİÇ KOPMADI"
Bu galibiyet Galatasaray'ı zirve yarışında moral olarak yukarı çekerken psikolojik üstünlüğü de sürdürmesini sağladı. Barış'a pencere açıyorum… Genç oyuncu sahanın her yerine bastı. Mücadele ve kafa olarak kazanma duygusundan hiç kopmadı. Öyle bir gol attı ki G.Antepli oyuncular yere yığılırken G.Saray'ın yedek kulübesi dahil taraftarlar tam bir sevinç yumağı oluşturdu.
"ŞİMDİ SIRA YÖNETİMDE"
Şimdi sıra yönetimde. Transferleri Samsun maçına yetiştirmeliler. Çünkü Okan Hoca'nın iyi bir sağ beke ve iyi bir sol beke ihtiyacı var. Ayrıca Demirbay ile bu işin gitmeyeceğini görenler ve dile getirenler (İsimlerini vermiyorum) sahanın bir başka yıldızı Torreira'nın önüne oyunun iki yönünü de oynayan oyuncuyu mutlaka almalılar.