Levent Tüzemen'den Ahmed Kutucu yorumu

Sabah Spor yazarlarından Levent Tüzemen, Galatasaray'ın yeni transferi Ahmed Kutucu'yu yorumladı.
Tüzemen, "Ahmed Kutucu transferi Galatasaray'a ne katacak? Bu transferi nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi;
"KONYA MAÇINDA 11'E KOYARIM"
"Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu transfer ederek çok doğru bir işe imza attı. Ahmed çok koşan, mücadele eden, oyun içinde asla kaytarmayan, kazanmak adına varını yoğunu ortaya koyan bir isim. En önemli özelliği de isabetli şut atması. Pozisyonuna göre topa ya sert vuruyor ya da kadife gibi bir vuruş sergiliyor. Süper Lig içerisinde bana göre alınabilecek en önemli yerli oyucuydu. Galatasaray'a faydalı olacaktır. Özellikle gol yollarında sadece kendisi ön plana çıkmayıp takım arkadaşlarını da pozisyona sokacaktır. Okan Hoca, üstelik Eyüpspor'da oynayan ve hazır durumda bir futbolcuya sahip oldu. Ahmed Kutucu'nun herhangi bir sakatlık durumu yoksa Okan Buruk'un yerinde olsam Konyaspor maçında ilk 11'de oynatırım."
Tüzemen, "Ahmed Kutucu transferi Galatasaray'a ne katacak? Bu transferi nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi;
"KONYA MAÇINDA 11'E KOYARIM"
"Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu transfer ederek çok doğru bir işe imza attı. Ahmed çok koşan, mücadele eden, oyun içinde asla kaytarmayan, kazanmak adına varını yoğunu ortaya koyan bir isim. En önemli özelliği de isabetli şut atması. Pozisyonuna göre topa ya sert vuruyor ya da kadife gibi bir vuruş sergiliyor. Süper Lig içerisinde bana göre alınabilecek en önemli yerli oyucuydu. Galatasaray'a faydalı olacaktır. Özellikle gol yollarında sadece kendisi ön plana çıkmayıp takım arkadaşlarını da pozisyona sokacaktır. Okan Hoca, üstelik Eyüpspor'da oynayan ve hazır durumda bir futbolcuya sahip oldu. Ahmed Kutucu'nun herhangi bir sakatlık durumu yoksa Okan Buruk'un yerinde olsam Konyaspor maçında ilk 11'de oynatırım."