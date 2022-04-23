Levent Tüzemen: 'Burak Elmas duruş gösterdi'

10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada mart ayındaki genel kurul için konulan ihtiyati tedbir kararı kısmen kaldırıldı Bu kararla birlikte Galatasaray Spor Kulübü, yeni başkanını daha önce belirlenen tarih olan 30 Nisan'da yapılacak kongrede seçebilecek. Spor yazarlarından Levent Tüzemen yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.



İşte Tüzemen'in sözleri:



"Mahkemenin ihtiyati tedbir kararını kaldırmasından sonra Burak Elmas'a yeniden aday olma şansı doğdu ancak Elmas, bir duruş göstererek verdiği sözden geri dönmedi. Elmas, "İbra olmazsam başkanlık koltuğunda oturmam ve Galatasaray'ı mahkeme kapılarına taşımam" söyleminin arkasında durarak aday olmadı. İki başkan adayı ile bir araya gelmesi barış rüzgârlarını estirdi.



30 Nisan'da Galatasaray'da iki adaylı başkanlık seçiminin olacağı netleşti. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'e önemli bir görev düşüyor. Nasıl dün Burak Elmas ile bir araya geldilerse 30 Nisan'a kadar oluşacak süreçte kendi gündemlerini camiaya açıklayacaklardır ancak bu iki aday GS TV'de veya bir başka kanalda bir araya gelerek barış rüzgarlarını devam ettirmeli, icraatları anlatmalı, sorulara da cevap vermeli. Galatasaray camiası, bu iki başkanın Burak Elmas sonrası oluşacak gündeme hakim olup olmadıklarını merak ediyor."

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