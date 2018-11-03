Levent Tüzemen: ''Bunun sorumlusu taraftar...''

Spor yazarı ve yorumcusu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2-2 sona eren ve maçın ardından olayların yaşandığı derbiyi değerlendirdi.Levent Tüzemen yazısında olayların bu noktaya gelmesinin sorumlusu olarak, maç sonunda Fatih Terim'in de tepki gösterdiği Fırat Aydınus'u gösterdi.''Öncelikle Fenerbahçe tribünlerinde vefat eden taraftarın Allah mekanını cennet eylesin, ailesine sabırlar versin....Maça gelirsek; Valbuena'nın penaltısına kadar sahanın, oyunun hakimi Galatasaray'dı... Başta Belhanda olmak üzere tüm Galatasaraylı futbolcular, oyuna baskılı ve coşkulu başladı.Galatasaray, Fenerbahçe'yi hataya zorlarken, Fenerbahçe'nin hedefi Galatasaray'ın hatalarından faydalanmaktı. Galatasaraylı oyuncular, ayağa mükemmel pas yaparken, Fenerbahçe orta sahayı geçmeyip, rakibi karşıladı ve kontrataktan golü kovaladı. Skor 2-0'dan 2-2'ye gelmişse bunun baş sorumlusu Galatasaray taraftarıdır.Linnes'in golünden sonra Galatasaraylı oyuncuların yaptığı pas alışverişine tribünler uluslararası bir kelime olan 'Oley!' diyerek tempo tuttu. Eğer rakibin duyguları ile alay ederseniz bedelini de ödersiniz. Oley çekilmesi Galatasaraylı oyuncuların dikkat kaybı yaşamasına neden olurken, Fenerbahçeli futbolcular da ciddi bir direnç kazanıp, inanılmaz mücadele etmeye başladı. Fenerbahçe'nin etkili geldiği dakikalarda Galatasaray'da Rodrigues ve Sinan Gümüş oyundan düşmüştü. Terim skorun 2-2'ye geleceğini hesap etmemiş ki hamle yapmayı bile düşünemedi.Muslera gibi deneyimli bir kalecinin İsla'ya kontrolsüz girmesi büyük hataydı. Cocu'nun sildiği Valbuena, Fenerbahçe'ye liderlik yaptı, mükemmel bir penaltının dışında Jailson'a da golü attırdı. İkinci gol öncesi top Valbuena'ya çarpıp taca çıkmıştı. Pozisyon açıktı ama yine Aleks Taşçıoğlu görmedi ve gole adeta davetiye çıkardı. Ve olaylar.... Tek kelimeyle derbiye gölge düşürdü. Özellikle Hasan Şaş'ın kavgalara karışması yakışmadı. Şaş kavgaya değil olayları ayırmaya gitmeliydi. Olayların başlangıcında hakem Fırat Aydınus'un büyük payı vardı. Soldado ve Belhanda'ya kart göstermemesi yangının kıvılcımı oldu.''