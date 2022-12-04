Levent Tüzemen: 'Bu kadro ligde ilk 10'a giremez'

Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Rayo Vallecano'ya mağlup olduğu hazırlık maçı yorumladı.



İşte Tüzemen'in değerlendirmesi:



"Galatasaray'ın ilk 11'i ligde ilk 10'a bile giremez. Oyuncuların kalitelerinde, oyun akıllarında ciddi yetersizlik var. Okan Buruk'un "Geniş bir kadroya sahibiz" açıklamasının stratejik olduğunu düşünüyorum. Abdülkerim dışında ilk 11'de kafadan oynayan oyuncu yoktu.



"İZLEYENLER SIKILDI"



İzleyenler sıkıldı, devre arası çoğu taraftar evine döndü. Şaşırdığım konu şu; forma şansı bulan oyuncular bu kadar mı kötü oynar! Bu maçı bir şans olarak kabul etmemeleri, vurdumduymaz olmaları ayıplanacak bir tavırdı.



"TRİBÜNLER ÇILDIRDI"



Berkan ve Barış Alper, tribünleri bile çıldırtacak hatalar yaptı. Özellikle Berkan'ın rakibe attırdığı gol dışında pasları yerini bulmadı. Eğer as oyuncular oynamayacaksa bu tür hazırlık maçlarının kime ne faydası var!"









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