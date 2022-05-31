Levent Tüzemen: 'Başarıya aç hoca gelmeli'

Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.



"G.Saray'da seçimin havası nasıl? Adayların çalışmaları nerede yoğunlaştı?" sorusuna Tüzemen, "Dursun Özbek sadece bir yönetim kurmadı, her yöneticisini ayrı ayrı görevlendirdi. Bütün gayrimenkul işlerinden sorumlu olarak Erden Timur görev yapacak. Hatta cumartesi günü yapılacak toplantıda Erden Timur, projeleri üyelere barkovizyon ile anlatacak. Özbek'in hedefi oyuncu satmak değil, var olan kadronun eksiklerini giderip güçlendirmek. Eşref Hamamcıoğlu'nun projelerine henüz tanık olmadık ancak duyduğuma göre ilk etaptaki önemli borçları oyuncu satarak azaltmayı planlıyormuş. Camianın havasını kokladığınızda Özbek ve ekibi güçlü görünüyor." dedi.



"BAŞARIYA AÇ HOCA GELMELİ"



Takımın başına başarıya aç bir hocanın getirilmesi gerektiğini söyleyen Levent Tüzemen, "G.Saray'ın yeni teknik direktörü; aidiyet duygusu olan, oyuncularla iletişim kurabilen, sevgi köprüsü oluşturabilen, hırslı, heyecanlı, dinamik bir isim olmalı. Florya'ya zaman ayıracak, bilgili, bütün takımı kucaklayacak, başarıya aç hoca gelmeli." ifadelerini kullandı.





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