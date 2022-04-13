Levent Tüzemen: 'Ayıp değil mi Torrent?'

Spor yazarı Levent Tüzemen, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan Domenec Torrent hakkında değerlendirmelerde bulundu.İşte Tüzemen'in değerlendirmeleri:"Ayıp değil mi Torrent!Torrent'in maç sonu açıklamalarını hayretle izledim. Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı oyun olarak ezildi. Torrent dengeli bir oyun olduğunu vurguladı, rakibin pozisyona girmediğini söyledi ve en önemlisi "Başkanın kim olduğu önemli değil. Ben işime bakarım" dedi. Çok ayıp değil mi? Seni getiren Burak Elmas'ın 30 Nisan'da görevi bitiyor. Önce bir teşekkür etmen ve üzüldüğünü dile getirmen gerekmez mi?Ben böyle egoist bir hoca görmedim. Geldiği günden bu yana onca hata yapmasına rağmen bir gün kendisine toz kondurmadı. Hep suçu oyunculara attı. Hâlâ projeden bahsediyor. Galatasaray yarışmacı bir kulüptür, hedeflere koşan bir camiadır. Projeler ancak altyapılarda yapılır. Guardiola bu başarısızlıkları M.Ctiy'de yaşasa görevde kalır mıydı? Ama kabahat Torrent'te değil onu takımın başına getiren sorumlularda. 30 Nisan'da göreve gelecek yönetim, kalan maçları bile Torrent ile oynamamalı. Altyapıdan gelecek bir hoca bile Torrent'in yaptığı hataları yapmaz."