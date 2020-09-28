Levent Tüzemen: 'Altay, 5 net pozisyon çıkardı'

Takvim gazetesinden Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı mücadelede sarı kırmızılı ekibi değerlendirdi. Burada Tüzemen'in yazısının bir kısmının kullanıldığı yazının tamamına Takvim gazetesini satın alarak ya da buradan ulaşabilirsiniz.
İşte Levent Tüzemen'in Galatasaray yorumları:
"Fenerbahçe savunmasını ve orta alanını hem kalabalık hem de birbirine yakın tutunca Galatasaray'ın Arda-Emre-Falcao-Belhanda- Feghouli beşlisinden oluşan hücum hattı "ezber pas" senaryolarını sahaya yansıtamadı.
Fenerbahçe "önce savunma, sonra hücum" anlayışıyla oynadı. Galatasaray bireysel beceriler doğrultusunda 3 net pozisyon buldu. Arda'nın ve Linnes'in vuruşlarında doğru yer tutan Altay önemli kurtarışlar yaptı. Özellikle kazanılan frikikte topun başına Falcao'nun geçmesi hataydı. O frikiği sol ayaklı Emre Kılınç kullanmalıydı. Galatasaray orta alanda Fenerbahçe'ye tam üstünlük kuramadı çünkü Gustavo- Ozan ikilisinden Taylan çok baskı yedi.
Kaleci Altay net 5 gol pozisyonunu kurtardı. Eğer Terim oyuna Etobo-Taylan ikilisi ile başlamış olsaydı, Gustavo-Ozan- Sosa üçlüsü bu kadar rakat hareket edemezdi. Galatasaray bir derbide beklenenden çok daha fazla pozisyona girdi. Ancak son vuruşlarda Arda, Linnes, Feghouli etkisiz kaldı."
İşte Levent Tüzemen'in Galatasaray yorumları:
"Fenerbahçe savunmasını ve orta alanını hem kalabalık hem de birbirine yakın tutunca Galatasaray'ın Arda-Emre-Falcao-Belhanda- Feghouli beşlisinden oluşan hücum hattı "ezber pas" senaryolarını sahaya yansıtamadı.
Fenerbahçe "önce savunma, sonra hücum" anlayışıyla oynadı. Galatasaray bireysel beceriler doğrultusunda 3 net pozisyon buldu. Arda'nın ve Linnes'in vuruşlarında doğru yer tutan Altay önemli kurtarışlar yaptı. Özellikle kazanılan frikikte topun başına Falcao'nun geçmesi hataydı. O frikiği sol ayaklı Emre Kılınç kullanmalıydı. Galatasaray orta alanda Fenerbahçe'ye tam üstünlük kuramadı çünkü Gustavo- Ozan ikilisinden Taylan çok baskı yedi.
Kaleci Altay net 5 gol pozisyonunu kurtardı. Eğer Terim oyuna Etobo-Taylan ikilisi ile başlamış olsaydı, Gustavo-Ozan- Sosa üçlüsü bu kadar rakat hareket edemezdi. Galatasaray bir derbide beklenenden çok daha fazla pozisyona girdi. Ancak son vuruşlarda Arda, Linnes, Feghouli etkisiz kaldı."