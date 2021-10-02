Levent Tüzemen: 'Aday kadroda Hamit Altıntop'un desteği var'

A Milli Takımımız'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası elemelerinde 8 Ekim'deki Norveç ve 11 Ekim'de deplasmanda oynanacak Letonya maçının aday kadrosunu belirledi.



Sabah Gazetesi yazarlarından Levent Tüzemen, yeni kadroyu şöyle yorumladı...



"Kuntz'un belirlediği aday kadroda bence Hamit Altıntop'un desteği var. Alman teknik adamın oyuncu seçme konusunda şapkadan tavşan çıkarma şansı yok. Kasetleri izlemiş, oyuncuların özellikleri konusunda da gerekli bilgiliyi Hamit Altıntop'tan almıştır. Kadronun en güzel tarafı Serdar Aziz, Caner Erkin ve kaleci Sinan Bolat gibi geçmişte görev yapmış isimlerin de çağrılmasıdır. Ayrıca benim de gol vuruşunu beğendiğim Serdar Dursun'u santrfor adayı olarak düşünmesi doğru bir hamle. Kuntz'un bire bir iletişim konusunda oyuncularla sorun yaşayacağını düşünmüyorum."



ADAY KADRO

KALECİLER: Altay Bayındır (F.Bahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

DEFANS: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (F.Bahçe), Caner Erkin (Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (G.Saray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille).

FORVET: Burak Yılmaz (Lille), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe).



