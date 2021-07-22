Levent Tüzemen: "36 yıldır böyle Galatasaray izlemedim"

Galatasaray'ın PSV karşısında aldığı 5-1'lik yenilginin ardından Levent Tüzemen değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Levent Tüzemen: '36 yıldır böyle Galatasaray izlemedim'
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22 Temmuz 2021 09:59
Galatasaray'ın PSV karşısında aldığı 5-1'lik yenilginin ardından Levent Tüzemen değerlendirmelerde bulundu ve 36 yıldır böyle bir Galatasaray izlemediğini ifade etti.

MÜCADELE, KALİTEDEN YOKSUN

Atletik oyunculardan kurulu PSV'ye karşı Galatasaray takım olarak hantal kaldı. Galatasaray'ın fizik gücü, oyuncuların aklı ve çabukluğu maalesef PSV ile mücadele edecek kaliteden çok uzaktı.

36 YILDIR BÖYLESİNİ İZLEMEDİM

1985 yılından bu yana Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı tüm maçların çoğunu canlı olarak izledim. Gördüğüm en etkisiz, en silik, en güçsüz, en ağır ve pozisyon bilgisi en zayıf Galatasaray'ına tanık oldum.

MUTLAKA TRANSFER OLACAKTIR AMA..

Mutlaka oyuncu takviyeleri yapılacaktır. PSV kadrosu rol model olmalı ve transferde atletik oyuncular tercih edilmelidir. 1996-2000 takımı akıllı, zeki, çabuk düşünen, becerikli ve atletikti. Muslera'nın yediği goller hatalıydı. Ama taç atışını Ömer'in Marcao'yu kullanması ve onunda baskı altındaki Muslera'ya pas atması daha büyük hataydı.


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