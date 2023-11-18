Levent Sürme: ''Türk futboluna katkıda bulunmak istiyoruz''

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme, Türk futboluna katkı yapmak istediklerini söyledi.
Sürme, Pendik Stadı'nda Slovenya ile oynanan hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Amaçlarının skor olmadığını söyleyen Sürme, "Bizim hedefimiz gelişim. Normalde bu kategoride 2002 doğumlulardan takım kurulur. Biz ise çok daha genç oyunculardan takım kurduk. 21 yaşından küçük oyuncular vardı. Bu Türkiye için çok büyük bir adım. Herkes bizden skor bekliyor ama bu ince ipin üzerinde yürümek gibi bir olay. Bir tarafta gelişim, diğer tarafta ise skor var. Biz şu anda gelişim tarafındayız. Türk futboluna katkıda bulunmak istiyoruz ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Slovenya maçının sert geçmesinin kendileri için iyi olduğunu söyleyen Sürme, "Her çıktığımız Avrupa maçı böyle geçiyor. Oyuncular için çok güzel bir tecrübe. Oyuncu, bu tarz maçlarda kavgaya ne zaman girip ne zaman girmeyeceğini çıkarmaya çalışıyor. Bence bizim için çok güzel bir eğitim oldu." şeklinde görüş belirtti.
Sürme, Norveç ile oynayacakları maç hakkında ise "Norveç, grubun en iyi futbolunu oynayan takım. Oyuncularının hepsi liglerinde oynuyor. Manchester City'de oynayan da var. Bizim için önemli bir sınav. Biz yolumuzdan şaşmayacağız. Genç bir takımla sahaya çıkacağız. Kendimize güvenip sahada baskı kurmak istiyoruz. Norveç maçına ne kadar seyirci gelirse o kadar iyi. Sonuçta bu gençler, geleceğin futbolcuları. Umarım taraftarlar stadı doldurur." diye konuştu.
Sürme, Pendik Stadı'nda Slovenya ile oynanan hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Amaçlarının skor olmadığını söyleyen Sürme, "Bizim hedefimiz gelişim. Normalde bu kategoride 2002 doğumlulardan takım kurulur. Biz ise çok daha genç oyunculardan takım kurduk. 21 yaşından küçük oyuncular vardı. Bu Türkiye için çok büyük bir adım. Herkes bizden skor bekliyor ama bu ince ipin üzerinde yürümek gibi bir olay. Bir tarafta gelişim, diğer tarafta ise skor var. Biz şu anda gelişim tarafındayız. Türk futboluna katkıda bulunmak istiyoruz ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Slovenya maçının sert geçmesinin kendileri için iyi olduğunu söyleyen Sürme, "Her çıktığımız Avrupa maçı böyle geçiyor. Oyuncular için çok güzel bir tecrübe. Oyuncu, bu tarz maçlarda kavgaya ne zaman girip ne zaman girmeyeceğini çıkarmaya çalışıyor. Bence bizim için çok güzel bir eğitim oldu." şeklinde görüş belirtti.
Sürme, Norveç ile oynayacakları maç hakkında ise "Norveç, grubun en iyi futbolunu oynayan takım. Oyuncularının hepsi liglerinde oynuyor. Manchester City'de oynayan da var. Bizim için önemli bir sınav. Biz yolumuzdan şaşmayacağız. Genç bir takımla sahaya çıkacağız. Kendimize güvenip sahada baskı kurmak istiyoruz. Norveç maçına ne kadar seyirci gelirse o kadar iyi. Sonuçta bu gençler, geleceğin futbolcuları. Umarım taraftarlar stadı doldurur." diye konuştu.
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