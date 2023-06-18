Levent Sürme: ''Skor olarak memnun edici bir durum değil''

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme, "Rakibe sadece 1 pozisyon bıraktık. O yönden iyi ama dediğim gibi skor ne yazık ki 1-0. İstediğimiz bir skor değil. 3-4-5 daha fazlası bile olabilirdi. Skor olarak memnun edici bir durum değil ama oyunun genelinde çok mutluyuz" dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi hazırlık karşılaşmasında Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme ve oyunculardan Enis Destan, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Sözlerine karşılaşmayı değerlendirerek başlayan Sürme, "Ne yazık ki 1-0 bitti. Maça baktığımızda daha gollü bir skor bekliyorduk. Rakibi bayağı baskı altına aldık. Topla oyunda daima rakip kaleyi düşündük. Çok atak geliştirdik. Fazla top gezdirmedik. Zaten bunu da istemiyorduk. Top kayıplarından sonra verdiğimiz tepki çok iyiydi. Takım halinde geriye doğru sprint attık. Rakibe sadece 1 pozisyon bıraktık. O yönden iyi ama dediğim gibi skor ne yazık ki 1-0. İstediğimiz bir skor değil. 3-4-5 daha fazlası bile olabilirdi. Skor olarak memnun edici bir durum değil ama oyunun genelinde çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Bosna Hersek Milli Takımı'nın fiziksele dayalı bir oyun oynadıklarını dile getiren Levent Sürme, "Bosna Hersek belki Azerbaycan kadar geri çekilmeyecek bu kesin. Ama onlarda uzun topları çok seven bir takım. Biraz daha fiziksel ve güçlü bir takım. Bu rakibi zaten bilerek seçtik çünkü Eylül ayındaki ilk eleme maçımıza baktığımızda İrlanda'ya karşı oynayacağız. İrlanda da benzer bir stil ile oynuyor. Bizim için çok güzel bir test olacak" diye konuştu.

Önde pres mantalitesinden kopmayacaklarını aktaran Sürme, "Kesinlikle. Bu oyun stilinden asla kopma yok. Bilhassa takım buna inandı. Takım böyle bir oyun tarzından büyük zevk alıyor. Savunma kelimesini fazla sevmiyorum. Daha çok baskıdan ve presten bahsediyorum. Aktif bir şekilde sahada olmak istiyoruz. Sizin de dediğiniz gibi sahada bunu bugünkü maçta bayağı gördük" dedi.

Azerbaycan'ı tebrik ederek sözlerine başlayan genç oyuncu, "Öncelikle kardeş takıma çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadılar, hazırlık maçı yaptılar. Onların da ayaklarına sağlık. Güzel bir maç oldu. Baskılı ve prese dayalı bir takım sahaya koyduk. Bunu devam ettirmek istiyoruz fakat topla oyunda biraz daha kreatif olmamız lazım. Bunları da antrenmanlarda çalışıp, önümüzdeki maçlara daha iyi şekilde çıkacağız" şeklinde konuştu.

Uzun bir aradan sonra gol atmanın kendisini motive ettiğini söyleyen Enis Destan, "Bu benim için çok anlamlı oldu. Uzun bir aradan sonra ilk golümdü. Bu beni motive etti. Performansımı yükselttiğini düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda da gollerime devam edip, takımımı güzel yerlere çekmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Takımdaki atmosferin güzel olduğunu ifade eden Destan, "Takımda aile ortamı var. Herkes birbirini seviyor. Güzel bir atmosfer yakaladık. Bunu da devam ettirirsek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde güzel bir takım izleteceğiz sizlere" dedi.

Son olarak Salı günü oynanacak Bosna Hersek hazırlık karşılaşması hakkında yorumlarda bulunan 21 yaşındaki oyuncu, "Bu maçın analizini yapıp, daha iyi bir takım olarak sahaya çıkabileceğimizi söyleyebilirim" diyerek sözlerini noktaladı.