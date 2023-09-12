Levent Sürme: 'Pes etmeyeceğiz'

U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme, İtalya karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.



Sürme, "Sonuç hiç istediğimiz gibi değil. Sonuçta 2-0 yenildik, futbol da skor işi. İstediğimiz oyunu oynadık mı, kesinlikle oynadık. Bundan 3-4 ay önce Dünya ikincisi olmuş takıma karşı oynadık. Kafa kafaya giden bir maçtı. İlk 15-20 dakika 3 tane net pozisyona girdik. İstediğimiz oyunu sergiledik. Müthiş bir baskı yaptık. Tam ilk yarı biterken çok kötü bir gol yedik. Ama ikinci yarıya çok iyi başladık. 2. golden önce rakibin pozisyonu yok. Biz yüklendik, başaramadık. Ama pes etmek yok. Gelişmeye devam, yolumuzdan sapmayacağız." dedi.



Levent Sürme sözlerine, "İtalya gibi bir takımı 90 dakika baskıya alamazsınız. Oyuncularımızın çoğu oynamıyor. Oyun süresi almıyor. 90 dakika full basamazsınız. Biz de oyunun belirli bölümlerinde geriye çekileceğiz dedik. Onun da bir planı vardı. Çok iyi pozisyonlara girdik. İyi top kazandık. Bundan sonra oyuncular daha çok oynarsa, bu baskı süresini arttırma şansımız var." diye devam etti.



40 yaşındaki teknik adam, "Oyuncuların süre alma konusu, futbolda en önemli şey. Futbolda oyuncu oynamazsa istediği gibi geliştiremez kendisini. Forvet oyuncuları elinden geleni yaptı ama maç tecrübeleri yok. Bertuğ son haftalarda oynuyor, 2 maçtır gol atıyor. Maç oynadığında daha tecrübeli oluyorsun." değerlendirmesinde bulundu.



Ay-yıldızlı teknik adam, son olarak, "Kazansaydık da gruptaki puan durumuna bakmayacaktım. Yenilsek de puan durumuna bakmayacağım. Evimizde 3-4 hafta sonra iki maç var. Daha sonra kasım ayında tek maç var. İleriye bakıp, hatalardan ders çıkarıp bunları telafi edeceğiz." yorumunu yaptı.



