Levent Sürme'den Semih Kılıçsoy açıklaması!

Gürcistan ile oynanan özel maçı 2-1 kazanan Türkiye Ümit Milli Takımı'nda teknik direktör Levent Sürme, 23 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediklerini söyledi.Pendik Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sürme, Ümit Milli Takım olarak genç oyuncuların gelişimine katkı sağladıklarını dile getirdi.Ana amaçlarının A Milli Takım'a oyuncu yetiştirmek olduğunu vurgulayan Sürme,açıklamasını yaptı.A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya maçlarının aday kadrosuna davet edilip dün Ümit Milli Takım kadrosuna alınan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan hakkında da konuşan Sürme, şöyle devam etti:2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde gruptan çıkmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Sürme,ifadelerini kullandı.