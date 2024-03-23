Levent Sürme'den Semih Kılıçsoy açıklaması!

Gürcistan ile oynanan özel maçı 2-1 kazanan Türkiye Ümit Milli Takımı'nda teknik direktör Levent Sürme, 23 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediklerini söyledi.
Pendik Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sürme, Ümit Milli Takım olarak genç oyuncuların gelişimine katkı sağladıklarını dile getirdi.
Ana amaçlarının A Milli Takım'a oyuncu yetiştirmek olduğunu vurgulayan Sürme, "Bu sene çok sayıda oyuncu verdik yukarıya. Bunu yaparken de her maçı kazanmak istiyoruz. Çok genç bir takımla sahaya çıkıyoruz. Biz bu işi kafaya koyduk. Bazı oyuncularımız 18 yaş altında, 19 yaş altında oynayabilir. Bu isimlere erken yaşta şans vermek önemli. Bence iyi bir yoldayız." açıklamasını yaptı.
"23 YIL SONRA GİTMEK İSTİYORUZ"
A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya maçlarının aday kadrosuna davet edilip dün Ümit Milli Takım kadrosuna alınan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan hakkında da konuşan Sürme, şöyle devam etti:
"Hocanın (Vincenzo Montella) verdiği bir karar vardı, biz buna saygı duyuyoruz. En önemlisi bizim de oyuncuya sahip çıkmamız. İki oyuncu da bugün çok iyi oynadı. Bunu ilk defa yaşamadık. Bertuğ Yıldırım da A Milli Takım'a gidip geri döndü. Ravil'de, Doğan'da ve başka oyuncularda da bunu yaşadık. En önemlisi her oyuncu bunu karakterli şekilde karşılayıp sahada iyi performans gösterdi."
2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde gruptan çıkmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Sürme, "23 yılın ardından Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Canla başla savaşıp bunu zorlayacağız. Cesur bir futbol oynamak istiyoruz. Geriye çekilmek istemiyoruz. Çok genç olmamıza rağmen riske girip gelişim sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Pendik Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sürme, Ümit Milli Takım olarak genç oyuncuların gelişimine katkı sağladıklarını dile getirdi.
Ana amaçlarının A Milli Takım'a oyuncu yetiştirmek olduğunu vurgulayan Sürme, "Bu sene çok sayıda oyuncu verdik yukarıya. Bunu yaparken de her maçı kazanmak istiyoruz. Çok genç bir takımla sahaya çıkıyoruz. Biz bu işi kafaya koyduk. Bazı oyuncularımız 18 yaş altında, 19 yaş altında oynayabilir. Bu isimlere erken yaşta şans vermek önemli. Bence iyi bir yoldayız." açıklamasını yaptı.
"23 YIL SONRA GİTMEK İSTİYORUZ"
A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya maçlarının aday kadrosuna davet edilip dün Ümit Milli Takım kadrosuna alınan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan hakkında da konuşan Sürme, şöyle devam etti:
"Hocanın (Vincenzo Montella) verdiği bir karar vardı, biz buna saygı duyuyoruz. En önemlisi bizim de oyuncuya sahip çıkmamız. İki oyuncu da bugün çok iyi oynadı. Bunu ilk defa yaşamadık. Bertuğ Yıldırım da A Milli Takım'a gidip geri döndü. Ravil'de, Doğan'da ve başka oyuncularda da bunu yaşadık. En önemlisi her oyuncu bunu karakterli şekilde karşılayıp sahada iyi performans gösterdi."
2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde gruptan çıkmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Sürme, "23 yılın ardından Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Canla başla savaşıp bunu zorlayacağız. Cesur bir futbol oynamak istiyoruz. Geriye çekilmek istemiyoruz. Çok genç olmamıza rağmen riske girip gelişim sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.