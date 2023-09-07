Levent Sürme: 'Bayrağın pazarlığı olmaz'

8 Eylül Cuma günü deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu ilk maçı öncesi Ümit Milli Takım'da Teknik Direktör Levent Sürme, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Ümit Milli Takımı'nın başında yer aldığı için büyük onur duyduğunu ifade eden Levent Sürme, "Milli duygu zaten apayrı bir şey. Bundan çok büyük zevk alıyoruz. Burada olmak hem bizim için hem de oyuncular için çok büyük bir onur" şeklinde konuştu.



"OYUNCU HAVUZUMUZ GENİŞ"



Oyuncu bulmakta zorluk çekmediklerini ifade eden Sürme, "Sırf Türkiye değil, Avrupa da dahil olmak üzere büyük bir oyuncu havuzuna sahibiz. Oyuncu bulmakta zorluk çekmiyoruz. Daha çok hangi oyuncular süre alıyor, hangi oyuncu nasıl bir potansiyele sahip, kariyer planlaması nasıl, hangi seviyede, bütün potansiyelini ortaya koyabiliyor mu, yüzde yüzde mü, değilse o yüzde yüzü nasıl sahaya yansıtabiliriz sadece bu soruları düşünüyoruz" dedi.



"HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASINA GİTMEK"



Hedeflerinin Avrupa Şampiyonası olduğunu dile getiren 40 yaşındaki teknik adam, "Bizim iki tane büyük hedefimiz var. Mart'ta bu göreve geldiğimde bunu bütün oyunculara ilettik zaten. Hedeflerden bir tanesi Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Ümit Milli Takımı 23 yıldır Avrupa Şampiyonası'na katılamamış. biz de hedef olarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Belki bundan daha önemli bir hedef daha var o da oyuncuları geliştirmek ve kariyer planlamalarında yardımcı olmak. Bu konuya hakikatten çok kafa yoruyoruz. Her oyuncuyu bireysel konuda nasıl geliştirebiliriz bunları düşünüyoruz. Tabi bunları sırf kampa geldiklerinde değil daha çok kulüplerine döndüklerinde onlara nasıl katkıda bulunabiliriz diye düşünüyoruz" diye konuştu.



"ONLARIN DİLİNDEN KONUŞUYORUZ"



Avrupa'da oynayan oyuncuların kafalarında soru işaretlerinin olduğunu ifade eden Sürme, "Türkiye'de milli duygu apayrı bir şey. O şeyi ilk etapta tabi ki deniyoruz. Ama aynı zamanda oyuncuların kafalarındaki soru işareti kariyer planlamamdaki hedefe doğru gidebilir miyim, Türkiye'yi seçersem acaba ne olur? Avrupa'da oynayan oyuncuların kafalarındaki soru işareti bu. Türkiye'yi seçersem oradaki kariyerimde acaba ne olabilir. Orada aksama olabilir mi, yoksa buraya geldiğimde daha iyi yerlere gelebilir miyim. O soru işaretini yok etme amacıyla her zaman onların dilinden konuşmaya bakıyoruz" dedi.



"ELDE ETMEK İSTEDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"



Türkiye ve Avrupa'da oyuncular izlediklerini söyleyen Levent Sürme, "Biz şu anda Türkiye ve Avrupa bazında 60-65 tane oyuncu takip ediyoruz. Bunları tabi ki her hafta takip etmek kolay değil. Elimizde birkaç tane ikna etmek istediğimiz veya denediğimiz oyuncular da var. Ama şu da var, bayrağın pazarlığı olmaz. İkna etmek bazen yanlış bir cümle oluyor. Kafamızdaki planlara inanacak, buraya geldiğinde de yüreğini ortaya koyacak" diye konuştu.



