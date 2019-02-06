Levent Şahin'den şampiyonluk mesajı

Galatasaray'ın kupada Hatayspor'u 2-0 yendiği maçın ardından yardımcı antrenörlerden Levent Şahin, kısa bir değerlendirmede bulundu.Levent Şahin, oyun olarak daha iyi olmaları gerektiğini söylerken, hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçıyla ilgili de konuştu.''Maça çıkmadan önce de söylemiştik, avantajlı bir skor alıp iddiamızı sürdürmek istiyorduk. 2. maç için avantajlı bir skor aldık ama oyun olarak çok daha iyi olabilirdik. İkinci maçta da avantajımızı sürdürüp yola devam etmek istiyoruz.''''Devre arası transferlerde bir süreç gerekiyor. Antrenmanlarda ve kamp ortamlarında uzun yıllardır Galatasaray'ın oyuncuları gibiler ama maçlarda görmek lazım.''''Her maça nasıl hazırlanıyorsak, Trabzonspor maçına da öyle hazırlanacağız. Hedeflediğimiz sonuca doğru gideceğimizden hiç şüphemiz yok.''