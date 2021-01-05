Levent Şahin: "Galatasaray yenilgiyi hak etmedi"

Galatasaray yardımcı teknik direktörü Levent Şahin, Konyaspor karşısında yenilgiyi hak etmediklerini ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Levent Şahin: 'Galatasaray yenilgiyi hak etmedi'
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05 Ocak 2021 21:38
Galatasaray yardımcı teknik direktörü Levent Şahin, Konyaspor karşısında aldıkları 4-3'lük yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Konyaspor karşısında yenilgiyi hak etmediklerini vurgulayan Levent Şahin, "Çok çok üzgünüm. Birkaç nedenden ötürü. Çalışılıp emek verilen taktik anlayışımızı hiçbir şekilde sahaya yansıtamadık. Ne olursa olsun bizler Galatasaray'ız. Ne olursa olsun bir tepki vermemiz gerekiyordu bireysel ve takım olarak. 5-6 dakika beraberliği koruyamadık. Attıktan sonra goller geldi. Galatasaray bunu hak etmedi. Futbolda kazanmak, kaybetmek var. Kabul etmediğimiz tek şey oyunumuz" şeklinde konuştu.



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